Назаров призвал прекратить втаптывать Кузнецова в грязь из-за дисквалификации за кокаин

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал скандал вокруг форварда сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.

«Призываю общественность прекратить втаптывать Кузнецова в грязь и опускаться до оскорблений и хамства! Каждый человек может допустить в жизни ошибку, поступить неправильно. Но нельзя унижать человека», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что ещё недавно все восхищались достижениями Кузнецова, а сейчас пытаются сделать из него изгоя.

«Его не пнул только ленивый. Главное, что Евгений понял свою ошибку, которая станет для него уроком на всю жизнь. Знаете, нужно всегда оставаться человеком и стараться помочь людям», — добавил специалист.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну.