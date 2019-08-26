Назаров призвал прекратить втаптывать Кузнецова в грязь из-за дисквалификации за кокаин

Короткая ссылка
Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал скандал вокруг форварда сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
Назаров призвал прекратить втаптывать Кузнецова в грязь из-за дисквалификации за кокаин
  • Reuters

«Призываю общественность прекратить втаптывать Кузнецова в грязь и опускаться до оскорблений и хамства! Каждый человек может допустить в жизни ошибку, поступить неправильно. Но нельзя унижать человека», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что ещё недавно все восхищались достижениями Кузнецова, а сейчас пытаются сделать из него изгоя.

«Его не пнул только ленивый. Главное, что Евгений понял свою ошибку, которая станет для него уроком на всю жизнь. Знаете, нужно всегда оставаться человеком и стараться помочь людям», — добавил специалист.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить