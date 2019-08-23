Депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну

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Легендарный хоккеист, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгением Кузнецовым, отстранённым от участия во всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на четыре года за употребление кокаина.
Депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли ТАСС.

По словам Фетисова, дисквалификация Кузнецова является ужасным событием с учётом того, что в данный момент идёт борьба за имидж России на международной арене.

«Я не понимаю, чем он думал. Это полное безобразие и безответственность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею 2019 года из-за своей дисквалификации.

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