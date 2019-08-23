Депутат Госдумы заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и свою страну
- © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли ТАСС.
По словам Фетисова, дисквалификация Кузнецова является ужасным событием с учётом того, что в данный момент идёт борьба за имидж России на международной арене.
«Я не понимаю, чем он думал. Это полное безобразие и безответственность», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею 2019 года из-за своей дисквалификации.