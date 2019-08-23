Кузнецов согласился вернуть IIHF бронзовую медаль ЧМ-2019

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов согласился вернуть Международной федерации хоккея (IIHF) бронзовую награду чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время турнира.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы IIHF.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

На мировом первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в десяти матчах и записал в свой актив 6 (2 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что Кузнецов удалил все фотографии и закрыл свой Instagram.