Кузнецов удалил все фотографии и закрыл свой Instagram
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- AFP
Дисквалифицированный на четыре года хоккеист также очистил большую часть своих подписок и удалил своё имя.
Страницы игрока в Twitter, Facebook и его личный сайт работают без изменений.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности игрок провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.
Ранее сообщалось, что Кузнецов будет лишён бронзовой медали ЧМ-2019 по хоккею.