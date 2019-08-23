Кузнецов удалил все фотографии и закрыл свой Instagram

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов закрыл свою страницу в социальной сети Instagram.

Дисквалифицированный на четыре года хоккеист также очистил большую часть своих подписок и удалил своё имя.

Страницы игрока в Twitter, Facebook и его личный сайт работают без изменений.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности игрок провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

Ранее сообщалось, что Кузнецов будет лишён бронзовой медали ЧМ-2019 по хоккею.