Уайт считает, что Нурмагомедов близок к статусу лучшего бойца в истории UFC
- Reuters
«Нурмагомедов выглядел невероятно. Он доминировал, хотя был драматичный момент, когда он чуть не попался в ту гильотину. Многие из неё не сумели бы выбраться. А Хабиб настолько хорош, что смог это сделать. Он — особенный боец. Считаю, он всего в паре поединков от статуса лучшего в истории. На протяжении долгого времени он остаётся непобедимым, ещё и в таком тяжёлом дивизионе», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Победа над Дастином Порье на турнире UFC 242 стала для Нурмагомедова 28-й подряд в ММА.
Ранее президент Союза ММА России заявил, что сейчас в мире нет равных Нурмагомедову.