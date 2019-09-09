Уайт считает, что Нурмагомедов близок к статусу лучшего бойца в истории UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов находится в паре боёв от статуса величайшего бойца в истории организации.
Уайт считает, что Нурмагомедов близок к статусу лучшего бойца в истории UFC
  • Reuters

«Нурмагомедов выглядел невероятно. Он доминировал, хотя был драматичный момент, когда он чуть не попался в ту гильотину. Многие из неё не сумели бы выбраться. А Хабиб настолько хорош, что смог это сделать. Он — особенный боец. Считаю, он всего в паре поединков от статуса лучшего в истории. На протяжении долгого времени он остаётся непобедимым, ещё и в таком тяжёлом дивизионе», — приводит слова Уайта MMAJunkie

Победа над Дастином Порье на турнире UFC 242 стала для Нурмагомедова 28-й подряд в ММА.

Ранее президент Союза ММА России заявил, что сейчас в мире нет равных Нурмагомедову.

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