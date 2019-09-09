Экс-чемпион UFC назвал качество, которое может помочь Фергюсону победить Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз считает бойца Тони Фергюсона в достаточной мере сумасшедшим и непредсказуемым для победы над обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Тони в достаточной степени сумасшедший для того, чтобы наплевать на все последствия. Он очень креативен. Его удары не рифмуются с ситуацией, это его внутренний поток. Он никогда не пробивает классическую двойку и уход. Его двойка переходит в удар с разворотом или в перекат. Все действия перетекают из одного в другое. Этим Фергюсон оказывает большое давление на соперников. Он будет прессинговать Хабиба. Нурмагомедова надо заставить отступать. До сих пор мы этого не видели, так как все беспокоились о скорости его прохода в ноги, о непредсказуемом оверхенде Хабиба. У Тони есть безграничная выносливость, наплевательское отношение к опасности и непоколебимая вера в себя», — цитирует Круза ESPN.

Тони Фергюсон является наиболее вероятным претендентом на титул UFC в лёгком весе, который в настоящий момент принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на победу Нурмагомедова над Порье.