Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступление на международном турнире в Португалии — финальном этапе Кубка вызова.
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии
  • РИА Новости

По словам Анны Дьяченко, личного тренера 21-летней спортсменки, которые приводит ТАСС, Солдатова потеряла сознание после одного из упражнений и снялась с соревнований.

Она отметила, что решение об её участии в предстоящем чемпионате мира будет приниматься главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой.

«А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идёт», — добавила тренер.

Мировое первенство пройдёт в азербайджанском Баку с 12 по 22 сентября.

Ранее сообщалось, что этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве с 2020 года.

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