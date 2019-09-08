Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии
- РИА Новости
По словам Анны Дьяченко, личного тренера 21-летней спортсменки, которые приводит ТАСС, Солдатова потеряла сознание после одного из упражнений и снялась с соревнований.
Она отметила, что решение об её участии в предстоящем чемпионате мира будет приниматься главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой.
«А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идёт», — добавила тренер.
Мировое первенство пройдёт в азербайджанском Баку с 12 по 22 сентября.
Ранее сообщалось, что этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве с 2020 года.