Этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве с 2020 года
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики в Казани, Москва станет новым местом проведения этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в индивидуальных и групповых дисциплинах.
Ранее этап Кубка мира проходил в Казани. В этом году соревнования состоятся с 30 августа по 1 сентября.
Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова в Минске.