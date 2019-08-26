Этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве с 2020 года

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках станет местом проведения этапа Кубка вызова по художественной гимнастике с 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики в Казани, Москва станет новым местом проведения этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в индивидуальных и групповых дисциплинах.

Ранее этап Кубка мира проходил в Казани. В этом году соревнования состоятся с 30 августа по 1 сентября.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова в Минске.