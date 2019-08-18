Гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова в Минске

Россиянка Дина Аверина победила в трёх индивидуальных дисциплинах на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске.

Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, завоевала золотую медаль в упражнениях булавами, а также выиграла в упражнениях с лентой.

Её сестра Арина завоевала серебро с мячом, лентой и обручем, а также стала третьей в упражнениях с булавами.

В командных соревнованиях сборная России заняла второе место в упражнениях с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки выиграли этап Кубка вызова в Минске в групповом многоборье.