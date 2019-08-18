Гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова в Минске
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- РИА Новости
Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, завоевала золотую медаль в упражнениях булавами, а также выиграла в упражнениях с лентой.
Её сестра Арина завоевала серебро с мячом, лентой и обручем, а также стала третьей в упражнениях с булавами.
В командных соревнованиях сборная России заняла второе место в упражнениях с пятью мячами.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки выиграли этап Кубка вызова в Минске в групповом многоборье.