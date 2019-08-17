Российские гимнастки выиграли этап Кубка вызова в Минске в групповом многоборье

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом многоборье на этапе Кубка вызова в столице Белоруссии Минске.

Набрав в общей сложности 59,050 балла, российская команда в составе Марии Толкачёвой, Анастасии Максимовой, Веры Бирюковой, Анастасии Шишмаковой и Анжелики Стубайло опередила соперниц из Болгарии и Белоруссии, завоевавших соответственно серебряные и бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Лала Крамаренко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Москве.