Российские гимнастки выиграли этап Кубка вызова в Минске в групповом многоборье
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- РИА Новости
Набрав в общей сложности 59,050 балла, российская команда в составе Марии Толкачёвой, Анастасии Максимовой, Веры Бирюковой, Анастасии Шишмаковой и Анжелики Стубайло опередила соперниц из Болгарии и Белоруссии, завоевавших соответственно серебряные и бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Лала Крамаренко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Москве.