Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу карьерных перспектив россиянина Даниила Медведева.

«Конечно, от резкого спада никто не застрахован, но мне чувствуется, что в Медведеве заложен нереализованный потенциал, который нам лишь предстоит открыть. Да, случается разное, и история мирового спорта знает примеры, когда вниз падали даже самые лучшие. Но в случае с Даниилом такое вряд ли произойдёт. Обосноваться в первой тройке и претендовать на звание первой ракетки мира ему могут помешать лишь какие-то сверхъестественные обстоятельства», — заявил Сафин в интервью RT.

В настоящий момент Медведев занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. 8 сентября в финале US Open он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Сафин рассказал, что нужно сделать Медведеву, чтобы обыграть Надаля.