Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира

Короткая ссылка
Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу карьерных перспектив россиянина Даниила Медведева.
Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира
  • © Paul Zimmer, via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Конечно, от резкого спада никто не застрахован, но мне чувствуется, что в Медведеве заложен нереализованный потенциал, который нам лишь предстоит открыть. Да, случается разное, и история мирового спорта знает примеры, когда вниз падали даже самые лучшие. Но в случае с Даниилом такое вряд ли произойдёт. Обосноваться в первой тройке и претендовать на звание первой ракетки мира ему могут помешать лишь какие-то сверхъестественные обстоятельства», — заявил Сафин в интервью RT.

В настоящий момент Медведев занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. 8 сентября в финале US Open он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Сафин рассказал, что нужно сделать Медведеву, чтобы обыграть Надаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить