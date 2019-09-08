Сафин дал совет Медведеву, как вести себя в матче с Надалем

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Победитель US Open и экс-первая ракета мира Марат Сафин в беседе с RT предположил, как может сложиться финальная встреча между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. По его мнению, если россиянин сдержит эмоции и сохранит концентрацию, он сможет победить.
Сафин дал совет Медведеву, как вести себя в матче с Надалем
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«Дане надо играть спокойно, держаться, не нервничать, не расстраиваться, если вдруг что-то пойдёт не так. Судьба финала будет решена в двух — трёх мячах и до них нужно дойти с холодной головой. Медведеву нужно держать свою подачу. Это самое важное. У Надаля этот компонент чуть слабее, так что в этом преимущество на стороне россиянина. Надо активно атаковать и выстоять в решающие моменты. Но, похоже, он парень не из пугливых, так что, как и ранее, я верю в его победу. Ему по силам сделать этот последний шаг», — рассказал Сафин RT.

Финал открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Раннее президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Надаля в финале US Open. 

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