Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Надаля в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Даниилу будет тяжело играть. Надаль — моторный, а Медведев далеко стоит за задней линией. С этой точки зрения Надаль играет как в настольный теннис», — цитирует главу ФТР «Чемпионат».

По его словам, Медведев не может действовать в подобном ключе, так как находится далеко и тем самым даёт испанцу время на подготовку удара.

«Во-первых, Даниилу следует здорово подавать. Во-вторых, стараться больше играть за задней линией. Тогда у него есть шансы», — резюмировал Тарпищев.

В полуфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Надаль оказался сильнее итальянца Маттео Береттини.

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее Тарпищев заявил, что Медведев может стать лучшим российским теннисистом в истории.