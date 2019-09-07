Тарпищев: Медведев может стать лучшим российским теннисистом в истории

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев имеет все шансы стать лучшим российским теннисистом в истории.
Тарпищев: Медведев может стать лучшим российским теннисистом в истории
  • © Liu Jie, via www.imago-images.de/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Медведев вполне может стать лучшим русским теннисистом в истории. Он реально может стать первой ракеткой мира. Семь финалов, которые у него есть, — показатель психологической устойчивости», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что Медведев отлично действует на корте с тактической точки зрения. По мнению главы ФТР, 23-летнему россиянину ещё есть куда расти.

В полуфинале US Open Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова и теперь в решающем матче встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который одолел итальянца Маттео Берреттини. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Ранее бывшая первая ракетка мира Марат Сафин заявил, что Медведев способен обыграть Надаля в финале US Open.

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