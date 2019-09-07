Сафин считает, что Медведев способен обыграть Надаля в финале US Open

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Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин выразил мнение, что Даниил Медведев может победить испанца Рафаэля Надаля в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Сафин считает, что Медведев способен обыграть Надаля в финале US Open
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль всё-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, главным козырем Надаля в предстоящей игре является опыт, но российский теннисист вполне может играть в этом матче от себя.

«Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьёт мяч, двигается. Ничего такого не вижу», — подчеркнул Сафин.

В полуфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. В решающем матче турнира россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open.

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