Сафин считает, что Медведев способен обыграть Надаля в финале US Open
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«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль всё-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его мнению, главным козырем Надаля в предстоящей игре является опыт, но российский теннисист вполне может играть в этом матче от себя.
«Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьёт мяч, двигается. Ничего такого не вижу», — подчеркнул Сафин.
В полуфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. В решающем матче турнира россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Матч состоится 8 сентября.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open.