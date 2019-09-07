Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open
- © Juergen Hasenkopf, via www.imago/www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, определяющим в прошедшей игре стал первый сет. Он также отметил важность того, что россиянин выиграл встречу в трёх партиях, что облегчит ему восстановление перед финалом.
В решающем матче проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который одолел итальянца Маттео Берреттини.
Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Матч состоится 8 сентября.
Ранее экс-теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от матча Медведев — Надаль в финале US Open.