Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в полуфинале US Open
  • © Juergen Hasenkopf, via www.imago/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, определяющим в прошедшей игре стал первый сет. Он также отметил важность того, что россиянин выиграл встречу в трёх партиях, что облегчит ему восстановление перед финалом.

В решающем матче проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который одолел итальянца Маттео Берреттини. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее экс-теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от матча Медведев — Надаль в финале US Open.

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