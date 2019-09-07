Южный поделился ожиданиями от матча Медведев — Надаль в финале US Open

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Надаль, пожалуй, один из самых неудобных соперников для него, об этом говорит и его поражение от Рафы в Монреале. Но ведь и Джоковович, с которым смог справится Медведев в Цинциннати, тоже, мягко говоря, не прост. Выходя на корт, Даниил доказывает, что заслуженно бьётся за титул, будем верить, что ему по силам этот последний шаг», — сказал эксперт в интервью RT.

По его словам, он думал, что Медведеву не хватит сил уже в четвертьфинале Открытого чемпионата США, но ошибся.

«Сложно сейчас прогнозировать, в какой форме он подойдёт к решающему матчу, но у него запасе есть день отдыха. Надеюсь, что он справится», — отметил Южный.

Ранее футболист сборной России Артём Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал US Open.