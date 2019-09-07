Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал US Open

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поздравил отечественного теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал US Open
  • Reuters

«Красава, это круто. Финал US Open — очень круто. Почти все матчи его видел между-прочим. Молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Очень уверенно, браво, аплодисменты», — сказал Дзюба на видео в сторис в своём Instagram.

В полуфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. В решающем матче турнира россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. 

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный заявил, что не стал бы связывать успех Медведева с развитием российского тенниса.

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