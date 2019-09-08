Кадыров прокомментировал итоги турнира UFC с участием Нурмагомедова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своими впечатлениями от турнира UFC 242, который прошёл в Абу-Даби.
Кадыров прокомментировал итоги турнира UFC с участием Нурмагомедова
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Во многих поединках принимали участие спортсмены из России, среди которых представители Чеченской Республики. Они готовились со всей ответственностью к турниру, усиленно тренировались, проводили отработку приёмов, учитывая потенциал соперников. Но и в единоборствах бывают результаты, которые не всегда зависят от уровня подготовки спортсменов. Вот и сейчас представители клуба «Ахмат» Майрбек Тайсумов и Зубайра Тухугов провели зрелищные бои, которые были достойны побед, но согласно мнению судей итог был на стороне соперников», — написал Кадыров.

Глава Чечни также поздравил с защитой чемпионского титула Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

Ранее ирландский боец смешанных стилей Конор Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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