Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский боец смешанных стилей Котор Макгрегор впервые за последние 10 часов оставил сообщение в социальной сети Twitter.

«Устройте мне реванш в Москве», — написал экс-чемпион организации в двух весовых категориях в Twitter спустя два часа после окончания боя за звание чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на шоу UFC 242.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

Ранее сообщалось, что Порье стал шестым американским бойцом, уступившим россиянину Нурмагомедову в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC).

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.