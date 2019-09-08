Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
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«Устройте мне реванш в Москве», — написал экс-чемпион организации в двух весовых категориях в Twitter спустя два часа после окончания боя за звание чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на шоу UFC 242.
Book my rematch for Moscow.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019
Ранее сообщалось, что Порье стал шестым американским бойцом, уступившим россиянину Нурмагомедову в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC).
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.