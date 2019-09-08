Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

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Ирландский боец смешанных стилей Котор Макгрегор впервые за последние 10 часов оставил сообщение в социальной сети Twitter.
Макгрегор призвал UFC организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
  • © thenotoriousmma / Instagram

«Устройте мне реванш в Москве», — написал экс-чемпион организации в двух весовых категориях в Twitter спустя два часа после окончания боя за звание чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на шоу UFC 242. 

Ранее сообщалось, что Порье стал шестым американским бойцом, уступившим россиянину Нурмагомедову в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC).

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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