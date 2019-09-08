Нурмагомедов заявил, что присутствие отца помогло ему в поединке с Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал присутствие своего отца Абдулманапа Нурмагомедова на поединке с американцем Дастином Порье за титул чемпиона UFC лёгком весе.

«Помогло. Очень рад, что он был у меня в углу до того, как я завершил карьеру. Во время весогонки он был рядом. Она была лучшей в моей карьере. На меня давило лишь, что было много близких», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Прежде отец 30-летнего бойца по различным причинам не посещал поединки своего сына, проходившие под эгидой UFC.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье.