Нурмагомедов заявил, что присутствие отца помогло ему в поединке с Порье

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал присутствие своего отца Абдулманапа Нурмагомедова на поединке с американцем Дастином Порье за титул чемпиона UFC лёгком весе.
Нурмагомедов заявил, что присутствие отца помогло ему в поединке с Порье
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Помогло. Очень рад, что он был у меня в углу до того, как я завершил карьеру. Во время весогонки он был рядом. Она была лучшей в моей карьере. На меня давило лишь, что было много близких», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Прежде отец 30-летнего бойца по различным причинам не посещал поединки своего сына, проходившие под эгидой UFC.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье.

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