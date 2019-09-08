Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои действия после победы нал американцем Дастином Порье, праздную которую он перелез через ограждение и выпрыгнул из октагогна.
Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье
  • © danawhite / Instagram

«Когда я выиграл, я хотел прыгнуть к своим тренерам, но в итоге Дану Уайта увидел. Он мягонький, хотел на него приземлиться. Это уже не был эмоциональный прыжок, а радостный. Если вы никогда не соревновались на таком уровне, то это сложно понять», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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