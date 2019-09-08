Нурмагомедов объяснил свой прыжок из октагона после победы над Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои действия после победы нал американцем Дастином Порье, праздную которую он перелез через ограждение и выпрыгнул из октагогна.

«Когда я выиграл, я хотел прыгнуть к своим тренерам, но в итоге Дану Уайта увидел. Он мягонький, хотел на него приземлиться. Это уже не был эмоциональный прыжок, а радостный. Если вы никогда не соревновались на таком уровне, то это сложно понять», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.