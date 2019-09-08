Порье о поражении от Нурмагомедова: возможно, я мог бы сделать больше

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал своё поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Он очень крутой. Он чемпион мира. Возможно, я мог бы сделать больше. Очень упорно готовился к бою, чтобы выстоять 25 минут. Я разбит, но я думаю, возможно, когда я был у клетки, и больше работал в клинче, то мог бы выбраться. Буду думать об этом всю свою жизнь. Я думал, что смогу забрать последние два раунда. Не мог бы сказать, что его удары сильно потрясали меня, но они были сильные. Думал, с ходом боя буду выглядеть лучше», — сказал Порье на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.

Он отметил, что не хочет, чтобы его объяснения причин поражения звучали как оправдания.

«Но я был очень готов к сегодняшнему вечеру. Мне очень обидно», — добавил американец.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в мире.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.