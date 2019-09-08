Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в мире

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Дастином Порье в бою в защиту титула чемпиона UFC лёгком весе.
Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в мире
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Порье — один из лучших в мире. Конечно, я ожидал, что это будет тяжёлый бой. Это был великий поединок», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции после титульного боя UFC 242.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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