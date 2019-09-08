Уайт назвал условие, при котором состоится реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможности проведения реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Ирландцем Конором Макгрегором

«Будет ли реванш Конора и Хабиба? Да. Фергюсон следующим получит бой за титул. Если Тони не захочет и не сможет принять, то мы будем искать замену. Думаю, Макгрегор является логичным вариантом и все обрадуются такому решению», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Первая встреча россиянина с ирландцем состоялась в октябре 2018 года на UFC 229. Тогда Нурмагомедову удалось одержать победу, заставив Макгрегора сдаться после удушающего приёма.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов удерживает чемпионский титул UFC на протяжении 518 дней.