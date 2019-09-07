Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал бой между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244.
Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244
  • © Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт в своём Instagram опубликовал промовидео боя между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем. Поединок должен состояться на турнире UFC 244 2 ноября 2019 года. Местом проведения события станет арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Нэйт Диас возобновил карьеру в UFC после трёхлетнего перерыва в прошлом месяце. На турнире в Анахайме он одержал победу над Энтони Петтисом. Масвидаль в предыдущем бою установил рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за пять секунд.

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