Хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье

Форварды клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Виктор Тихонов и Владимир Ткачёв пожелали удачи чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, который будет защищать свой титул в лёгком весе в поединке с Дастином Порье.

«Будем смотреть сегодня. И чтобы после боя ты надел папаху на Джо Рогана!» — сказал Тихонов в видеообращении в официальном аккаунте СКА в Twitter.

«Хотим всей командой пожелать тебе удачи. Ломай его в первом раунде. Мы переживаем за тебя и хотим, чтобы победил», — отметил Ткачёв.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало встречи — 23:00.

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