Хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье

Короткая ссылка
Форварды клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Виктор Тихонов и Владимир Ткачёв пожелали удачи чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, который будет защищать свой титул в лёгком весе в поединке с Дастином Порье.
Хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье
  • РИА Новости

«Будем смотреть сегодня. И чтобы после боя ты надел папаху на Джо Рогана!» — сказал Тихонов в видеообращении в официальном аккаунте СКА в Twitter.

«Хотим всей командой пожелать тебе удачи. Ломай его в первом раунде. Мы переживаем за тебя и хотим, чтобы победил», — отметил Ткачёв.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало встречи — 23:00.

Ранее российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить