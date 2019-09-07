Хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье
- РИА Новости
«Будем смотреть сегодня. И чтобы после боя ты надел папаху на Джо Рогана!» — сказал Тихонов в видеообращении в официальном аккаунте СКА в Twitter.
«Хотим всей командой пожелать тебе удачи. Ломай его в первом раунде. Мы переживаем за тебя и хотим, чтобы победил», — отметил Ткачёв.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало встречи — 23:00.
Ранее российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242.