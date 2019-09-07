Российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
- РИА Новости
В первом раунде боя Салихов отправил Талеба в нокаут правым боковым и одержал вторую победу в трёх боях под эгидой UFC.
В главном поединке турнира UFC 242 встретятся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Ориентировочное начало поединка — 23:00 мск.
RT будет вести видео- и текстовую трансляции боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби.