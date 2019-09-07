Российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242

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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов победил канадца Нордина Талеба в поединке предварительного карда на турнире UFC 242.
Российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
  • РИА Новости

В первом раунде боя Салихов отправил Талеба в нокаут правым боковым и одержал вторую победу в трёх боях под эгидой UFC.

В главном поединке турнира UFC 242 встретятся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Ориентировочное начало поединка — 23:00 мск.

RT будет вести видео- и текстовую трансляции боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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