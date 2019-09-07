Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Короткая ссылка
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 россиянин Омари Ахмедов одержал победу над американцем Заком Каммингсом единогласным решением судей.
Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби
  • © Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В рамках предварительного карда турнира UFC 242 россиянин Омари Ахмедов победил американца Зака Каммингса. Бой продлился всю регламентированную дистанцию. По итогам поединка все судьи отдали победу Ахмедову.

Бои основного карда начнутся в 21:00 мск. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Ориентировочное начало поединка — 23:00 мск.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить