Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 россиянин Омари Ахмедов одержал победу над американцем Заком Каммингсом единогласным решением судей.

В рамках предварительного карда турнира UFC 242 россиянин Омари Ахмедов победил американца Зака Каммингса. Бой продлился всю регламентированную дистанцию. По итогам поединка все судьи отдали победу Ахмедову.

Бои основного карда начнутся в 21:00 мск. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Ориентировочное начало поединка — 23:00 мск.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына.