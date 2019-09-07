Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби
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- globallookpress.com
В рамках предварительного карда турнира UFC 242 россиянин Омари Ахмедов победил американца Зака Каммингса. Бой продлился всю регламентированную дистанцию. По итогам поединка все судьи отдали победу Ахмедову.
Бои основного карда начнутся в 21:00 мск. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Ориентировочное начало поединка — 23:00 мск.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Ранее отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына.