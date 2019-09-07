Отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, призвал жителей Дагестана не перекрывать дороги из-за боя сына.
Отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына
  • РИА Новости

«Какой бы исход поединка ни был, наша главная задача — оставаться добрыми, воспитанными людьми. Убедительная просьба ко всем, особенно в Махачкале, не перекрывать проезжую часть. Это может помешать специальной технике выполнять свои непосредственные функции. С уважением к вам, наши болельщики, Абдулманап Магомедович», — гласит пост Нурмагомедова-старшего в Instagram.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Ориентировочное время начала боя — 23:00 мск.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ранее Лоза заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим спортсменом России.

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