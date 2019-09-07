Лоза не считает Нурмагомедова лучшим спортсменом России

Музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что не может назвать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим спортсменом России.

«Главным спортсменом России я бы Нурмагомедова не назвал. У нас много видов спорта, где есть хорошие спортсмены. Пловцы побеждают, легкоатлеты, футболисты в гостях обыгрывают Шотландию, хоккей — отдельная тема. Одного самого лучшего выбрать тяжело», — цитирует музыканта «Чемпионат».

Также Лоза добавил, что рассчитывает на победу Нурмагомедова в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242, призывая россиянина показать запредельный настрой. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. Ориентировочное начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье.