UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактике следовал бы в бою с Нурмагомедовым.