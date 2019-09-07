UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

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В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
  • © Andy Rowland, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале UFC Russia.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором. 

Ранее экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактике следовал бы в бою с Нурмагомедовым.

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