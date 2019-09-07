UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
- © Andy Rowland, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале UFC Russia.
Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактике следовал бы в бою с Нурмагомедовым.