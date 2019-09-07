Корешков рассказал, какой тактике бы следовал в бою с Нурмагомедовым

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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактики бы придерживался в поединке с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Корешков рассказал, какой тактике бы следовал в бою с Нурмагомедовым
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC
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«Я считаю, что в сражении с борцом нужно стремиться как можно быстрее вставать на ноги, если тебе провели тейкдаун. Нельзя ни лежать под своим противником, ни пытаться бороться с ним. Когда твой визави находится сверху, то он практически не тратит сил. А если ты начинаешь пытаться противодействовать ему в партере, то теряешь в разы больше энергии», — сказал Корешков в интервью RT.

По его словам, когда соперник постоянно встаёт на ноги, борец начинает терять силы, так как ему необходимо вновь проводить тейкдауны.

«Необходимо отрабатывать удары, которые максимально неудобны для борцов — те, что мешают им проходить в ноги. Например, «летящее колено» (удар коленом в прыжке). Для примера, достаточно вспомнить недавнюю битву между Масвидалем и Аскреном. Хорхе избрал блестящую тактику и пресёк первую же попытку Бена сделать тейкдаун», — заключил экс-чемпион Bellator.

Ранее в РФПИ заявили, что Нурмагомедов может провести бой в России после поединка с американцем Дастином Порье.

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