В РФПИ заявили, что Нурмагомедов может провести бой в России после поединка с Порье
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
«Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошёл именно в России», — цитирует Дмитриева ТАСС.
По его словам, этого бы хотели и сам спортсмен, и его поклонники. Поэтому переговоры на этот счёт с UFC находятся «на глубокой стадии».
«Мы надеемся на его положительное решение», — добавил Дмитриев.
РФПИ является одним из учредителей UFC Russia.
Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков заявил, что будет поддерживать Нурмагомедова в бою с Порье.