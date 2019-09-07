В РФПИ заявили, что Нурмагомедов может провести бой в России после поединка с Порье

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после титульного поединка с Дастином Порье может выступить в России.

«Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошёл именно в России», — цитирует Дмитриева ТАСС.

По его словам, этого бы хотели и сам спортсмен, и его поклонники. Поэтому переговоры на этот счёт с UFC находятся «на глубокой стадии».

«Мы надеемся на его положительное решение», — добавил Дмитриев.

РФПИ является одним из учредителей UFC Russia.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков заявил, что будет поддерживать Нурмагомедова в бою с Порье.