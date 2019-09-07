Корешков: Хабиб мне ближе, а Дастина я вообще не знаю

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, кого он будет поддерживать в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби, в котором встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.

«Я болею за Хабиба. Он мне ближе, чем Дастин. Порье я вообще не знаю», — признался Корешков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Корешков не ожидает появления Макгрегора на поединке Нурмагомедова.