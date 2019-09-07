Корешков поддержал идею боксёрского боя Нурмагомедов — Мейвезер

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался относительного возможного боксёрского поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером.

«Хороший, денежный бой. Почему бы не попробовать. В боксе ему (Хабибу) нечего терять, но при этом можно хорошо заработать», — заявил Корешков в интервью RT.

Ранее Корешков рассказал, какой тактике бы следовал в бою с Нурмагомедовым.