Корешков поддержал идею боксёрского боя Нурмагомедов — Мейвезер

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался относительного возможного боксёрского поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером.
Корешков поддержал идею боксёрского боя Нурмагомедов — Мейвезер
  • © Jason Silva / Reuters
  • globallookpress.com

«Хороший, денежный бой. Почему бы не попробовать. В боксе ему (Хабибу) нечего терять, но при этом можно хорошо заработать», — заявил Корешков в интервью RT.

Ранее Корешков рассказал, какой тактике бы следовал в бою с Нурмагомедовым.

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