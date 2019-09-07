Монсон считает, что Порье победит Нурмагомедова
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«Очень жду эту схватку, бой будет интригующим. Думаю, досрочной победы ни у кого не будет, ожидаю, что бойцы проведут все пять раундов. Кто победит? Скорее всего, Порье», — цитирует Монсона Sport24.
Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее боец UFC Тони Фергюсон заявил, что ожидает двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье.