Монсон считает, что Порье победит Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

«Очень жду эту схватку, бой будет интригующим. Думаю, досрочной победы ни у кого не будет, ожидаю, что бойцы проведут все пять раундов. Кто победит? Скорее всего, Порье», — цитирует Монсона Sport24.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее боец UFC Тони Фергюсон заявил, что ожидает двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье.