Монсон считает, что Порье победит Нурмагомедова

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Монсон считает, что Порье победит Нурмагомедова
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Очень жду эту схватку, бой будет интригующим. Думаю, досрочной победы ни у кого не будет, ожидаю, что бойцы проведут все пять раундов. Кто победит? Скорее всего, Порье», — цитирует Монсона Sport24.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее боец UFC Тони Фергюсон заявил, что ожидает двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить