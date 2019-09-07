Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между американцем Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье
  • © Getty Images

«Хорошего боя Дастину и Хабибу. Наслаждайтесь сражением и оставьте немного для меня. Я ожидаю двойной нокаут, не разочаруйте меня», — написал спортсмен в своём Twitter

Он отметил, что победитель этого боя станет его следующим соперником.

«Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь», — подчеркнул Фергюсон.

Бой между Нурмагомедовом и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос журналистов о пропуске медиадня.

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