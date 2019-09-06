Тренер прокомментировал победу молодёжной сборной России над Сербией в отборе на ЧЕ-2021

Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал победу над национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

«Мы могли забить больше, вопрос в реализации. С точки зрения организации, стратегии игры мы превзошли соперника. Разобрали игру соперника, угадали с составом. Нужно было начать с победы, чтобы в дальнейшем было легче, но всё только начинается», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Россия на «Мордовия Арене» обыграла Сербию со счётом 1:0. Следующим соперником российской команды станет Болгария. Матч пройдёт в Софии 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Наиль Умяров заменил Магомеда-Шапи Сулейманова в молодёжной сборной России.