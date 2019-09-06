Молодёжная сборная России по футболу победила Сербию в отборе на ЧЕ-2021

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Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Молодёжная сборная России по футболу победила Сербию в отборе на ЧЕ-2021
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Встреча, прошедшая на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу российской команде принёс гол Игоря Дивеева, забившего на 20-й минуте.

Сербы доигрывали матч вдесятером. На 59-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Иван Илич.

Следующим соперником сборной России станет команда Болгарии. Матч пройдёт в Софии 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Наиль Умяров заменил Магомеда-Шапи Сулейманова в молодёжной сборной России.

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