Футболист «Спартака» Умяров заменит Сулейманова в молодёжной сборной России
- Наиль Умяров (справа) / © Александр Ступников
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
Отмечается, что после травмы Сулейманова в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» тренерский штаб молодёжной национальной команды вызвал в состав сборной игрока «Спартака» Умярова.
19-летний футболист пополнил состав «Спартака» в январе 2019 года. За это время он провёл шесть матчей за основную команду и не отметился забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Сулейманов получил травму в матче с «Олимпиакосом».