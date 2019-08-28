Футболист «Спартака» Умяров заменит Сулейманова в молодёжной сборной России

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил вызов в молодёжную сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года после травмы хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Футболист «Спартака» Умяров заменит Сулейманова в молодёжной сборной России
  • Наиль Умяров (справа) / © Александр Ступников
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».

Отмечается, что после травмы Сулейманова в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» тренерский штаб молодёжной национальной команды вызвал в состав сборной игрока «Спартака» Умярова.

19-летний футболист пополнил состав «Спартака» в январе 2019 года. За это время он провёл шесть матчей за основную команду и не отметился забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Сулейманов получил травму в матче с «Олимпиакосом».

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