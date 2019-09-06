«Зенит» обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения

Руководство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проведёт встречу с футболистом Александром Кокориным относительно его будущего после того, как он будет освобождён из колонии.

«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее в РПЛ подтвердили, что «Зенит» может дозаявить Кокорина до 3 октября.