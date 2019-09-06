«Зенит» обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения

Короткая ссылка
Руководство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проведёт встречу с футболистом Александром Кокориным относительно его будущего после того, как он будет освобождён из колонии.
«Зенит» обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее в РПЛ подтвердили, что «Зенит» может дозаявить Кокорина до 3 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить