Адвокат: Кокорин и Мамаев смогут покидать территорию России

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин смогут покидать территорию России после условно-досрочного освобождения из колонии.

«Никто не может ограничить их перемещение по территории России. Если им потребуется выехать за пределы страны, с таким ходатайством они обратятся к инспектору и получат положительное решение», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

По его словам, в его практике было множество случаев, когда после освобождения люди могли покинуть страну в случае обращения к инспектору. Он также отметил, что у спортсменов не будет особенных ограничений при выходе на свободу.

«Раз в месяц им нужно будет являться к инспектору по месту жительства и отмечаться, чем они сейчас занимаются. Павлу нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным — три», — добавил Бушманов.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО.