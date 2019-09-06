Адвокат заявил, что Пак не против освобождения Кокорина и Мамаева

Адвокат Юрий Падалко заявил, что глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который является потерпевшим по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, не против освобождения заключённых.

«Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения», — цитирует Падалко РИА Новости.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее Падалко заявил, что колония поддерживает ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО.