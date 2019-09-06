Адвокат: колония поддерживает ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

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Адвокат Юрий Падалко заявил, что администрация исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области поддерживает ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.
Адвокат: колония поддерживает ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО
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«Сегодня будут рассматриваться мои ходатайства об УДО, и мы надеемся на лучшее. Основания для их удовлетворения имеются. Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО», — цитирует Падалко ТАСС.

Он отметил, что если не будет другого решения об УДО, то заключённые выйдут на свободу уже через десять суток.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее сообщалось, что ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.

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