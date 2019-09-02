ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО

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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО
  • РИА Новости

«Характеристика будет положительной, они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят. Футболисты активно, хотя и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они стали организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им число осуждённых, которые сейчас занимаются в колонии спортом, увеличилось. Так что их главная заслуга — пропаганда здорового образа жизни. Обо всём этом мы напишем и скажем на заседании. Мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть решает суд», — цитирует Максименко «Московский комсомолец».

Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области за участие в серии потасовок в октябре 2018 года.

Ранее Непомнящий выразил уверенность, что Мамаев и Кокорин вернутся в профессиональный футбол.

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