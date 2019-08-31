Непомнящий уверен, что Мамаев и Кокорин вернутся в профессиональный футбол

Экс-тренер ряда российских и советских клубов Валерий Непомнящий считает, что отбывающие наказание в колонии Павел Мамаев и Александр Кокорин вернутся в профессиональный футбол.

«Считаю, что двухгодичное отлучение от футбола — это ничего страшного. Поэтому не сомневаюсь, что Александр Кокорин и Павел Мамаев ещё будут играть», — заявил тренер в разговоре с RT.

Также Непомнящий привёл пример Романа Ерёменко, который пропустил несколько лет из-за ситуации с наркотиками, но вернулся в Российскую премьер-лигу.

Ранее Непомнящий заявил, что лидерство «Ростова» — это результат работы Карпина.