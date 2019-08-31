Непомнящий: лидерство «Ростова» — плоды работы Карпина

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Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий считает прогресс «Ростова» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) плодами работы наставника команды Валерия Карпина.
Непомнящий: лидерство «Ростова» — плоды работы Карпина
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«Тренерская работа определяется по двум критериям: результат и прогресс как команды в целом, так и отдельных футболистов. Сегодня всё это налицо, потому смело можно назвать это плодами работы Валерия Карпина, хотя игра «Ростова» и зависит от Ерёменко», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Также специалист добавил, что команда начала менять игровую модель по ходу прошлого сезона, хотя это стоило ей потери мест в турнирной таблице.

Ранее Непомнящий назвал главные открытия сезона РПЛ.

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