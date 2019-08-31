Непомнящий назвал главные открытия сезона РПЛ

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал главные открытия текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Шомуродов и Соболев — главные открытия старта сезона в РПЛ. С удивлением для себя обнаружил, что Элдор обладает всеми необходимыми форварду качествами: очень быстрый, выполняет большой объём работы, постоянно находится в движении, хорошо принимает мяч, играет головой», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Также тренер отметил приезд в РПЛ ряда сильных иностранных футболистов.

Ранее Непомнящий высказался по поводу команд, которые демонстрируют наиболее привлекательный футбол в РПЛ.