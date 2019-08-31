Непомнящий назвал главные открытия сезона РПЛ

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Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал главные открытия текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий назвал главные открытия сезона РПЛ
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«Шомуродов и Соболев — главные открытия старта сезона в РПЛ. С удивлением для себя обнаружил, что Элдор обладает всеми необходимыми форварду качествами: очень быстрый, выполняет большой объём работы, постоянно находится в движении, хорошо принимает мяч, играет головой», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Также тренер отметил приезд в РПЛ ряда сильных иностранных футболистов. 

Ранее Непомнящий высказался по поводу команд, которые демонстрируют наиболее привлекательный футбол в РПЛ.

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