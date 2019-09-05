Овечкин — о драке со Свечниковым: в плей-офф нет друзей или соотечественников

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил эпизод из матча плей-офф прошлого сезона с «Каролиной Харрикейнз», в котором он подрался с 19-летним соотечественником Андреем Свечниковым.

«Без разницы, с кем ты дерёшься. Идёт плей-офф, у тебя нет друзей или соотечественников. Ты бьёшься за то, чтобы поднять Кубок Стэнли. А если перед тобой оказалось препятствие, то нужно его проходить. Я же капитан, на меня вся команда смотрит. Нужно идти и драться. Даже если бы я проиграл, ничего страшного бы не случилось. Суть не в том, что я его сейчас побью, в лёд закопаю. Просто бьёт адреналин, бурлят эмоции. Мне оставалось лишь согласиться на бой, вот и всё», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

«Вашингтон», находясь в статусе действующего обладателя Кубка Стэнли, проиграл «Каролине» в первом раунде плей-офф, сложив чемпионские полномочия.

Ранее Овечкин заявил, что рад созданию движения Putin Team.